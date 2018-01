Fëmijët e prindërve të divorcuar që jetojnë me njerk/ë rrezikohen nga problemet me shëndet mendor

Një hulumtim është realizuar me 7 mijë e 700 adoleshentë që jetonin me të dy prindërit, ata që jetonin me vetëm njëri prind për shkak të divorcit apo edhe ata fëmijë që jetonin me nënë ose babanë dhe me të dashurin/en e tyre.

Nga rezultatet është kuptuar se fëmijët e prindërve të divorcuar që jetojnë vetëm me nënën, ose me babanë mund të përballen me probleme më të mëdha të shëndeti mendor.

Sipas studimit, ata janë më të trazuar se fëmijët që ndajnë kohën e tyre me dy prindërit.

Për më tepër, këta fëmijë raportojnë më shumë simptoma të problemeve të shëndetit mendor. Këtu shquhen depresioni dhe pandershmëria, ose ngacmohen në shkollë.

Po ashtu, sipas studiuesve norvegjez, përveç ndarjes, këta fëmijë përballen edhe me stresin e një “strukture të re familjare”. Si të tillë, fëmijët që jetonin me një njerk kishin shëndet më të keq mendor, edhe pse dallimi në mes kësaj dhe të jetuarit me vetëm një prind nuk kishte dallim të madh. /Kosova.info/