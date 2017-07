Fëmijët e legjendave që sot luajnë në ekipet e mëdha evropiane (Foto)

Fëmijët e legjendave si Zidane, Weah, Simeone, Hagi apo Kluivert kanë ndjekur rrugën e babait të tyre.

Për Enzon, Giovannin, Timothy, Justin dhe Insi ka qenë shumë e lehtë që të merren me futboll, pasi shembujt më të mirë i kanë pasur në shtëpitë e tyre.

Pavarësisht vështirësive, ata kanë vendosur që të merren me futboll, duke ditur presionin që kanë për shkak të emrit që bartin në fanella.Por, kjo nuk i ka ndalur ata që sot të bëhen zot të vetës dhe të luajnë në disa prej skuadrave më të mirë.Enzo Zidane, djali i legjendës Zinedine Zidane ditë më parë u largua nga Real Madrid, për të kaluar te skuadra e La Ligas, Alaves, që edicionin e kaluar ishte deri në finale të Copa del Rey. Justin Kluivert, djali i legjendës Patrick Kluivert po shkon sigurt hapave të babait, pasi është një nga talentet më premtues në Holandë dhe luan te gjiganti Ajax.

Tomothy Weah, djali i George Weah dje nënshkroi kontratën e parë profesionale me skuadrën e madhe franceze, PSG. Iansi Hagi që një sezon është pjesë e skuadrës së madhe italiane Fiorentina, ku po vazhdon të zhvillohet si futbollist. Giovanni Simeone, djali i Diego Simeones është një nga emrat më të kërkuar në Itali, pas paraqitjeve fantastike me skuadrën e Genoas.

Mbetet të shihet nëse këta lojtarë në të ardhmen do të kenë mundësi që të arrijnë nivelin e prindërve të tyre.