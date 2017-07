Fejohet në fshehtësi Big Mama

Në emisionin “1 Kafe me Labin Summer” të KTV-së, mysafire ishte këngëtarja dhe moderatorja e njohur nga Shkupi, Besiana Kasami, ose siç është njohur për publikun me emrin artistik – Big Mama.

Big Mama për momentin është duke bërë pushimet në Ulqin dhe është parë se ka ndryshuar në mënyrë drastike për nga pamja, është dobësuar shumë.

“Kam punuar shumë me trupin tim, kam sakrifikuar shumë për të ardhur në këtë gjendje në të cilën jam tani. Nga Big Mama tani jam bërë ‘Sexy Mama’”, është shprehur Big Mama, transmeton Koha.net.

Përveç tjerash, ajo ka zbuluar se është shumë e dashuruar me Arsimin, për të cilin ende nuk dihet saktësisht se kush është. Po ashtu, gjatë bisedës është zbuluar se ajo me Arsimin ka bërë një fejesë të fshehtë, ndërsa sipas bisedës, u kuptua se edhe martesa do të ndodhë së shpejti.

“Jam shumë e dashuruar, jam bërë si një tinejxhere në moshën 31 vjeçare. Arsimi më ka dashur edhe në kohën kur kam qenë e plotë edhe tani. Ai nuk ka shikuar pamjen time të jashtme, por ka parë te unë brendësinë time, shpirtin tim”, tregoi Big Mama.