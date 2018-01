Fejohet miliarderja Paris Hilton

Sipërmarrësja 36-vjeçare fejesën e saj e konfirmoi me një fotografi të publikuar në Twitter, pasi aktori i kishte propozuar në një udhëtim në Aspen të Colorados.

“Jam e lumtur me fejesën me dashurinë e jetës sime dhe me shokun tim më të mirë. Kurrë nuk jam ndier më e lumtur, e sigurt dhe e dashuruar. Ai është i përkryer për mua dhe tregoi se përrallat ekzistojnë”, ka shkruar Hilton.

Chris Zylka ka luajtur në filmat “The Leftovers” dhe “The Amazing Spider-Man”.