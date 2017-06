FC Prishtina prezanton fanellat e reja

FC Prishtina ka publikuar fanellat e reja për sezonin 2017/18.

Skuadra e FC Prishtinës përmes faqes së saj zyrtare në Facebook ka publikuar fanellat e reja për sezonin 2017/18.

Fanellat e para do të jenë me ngjyrë të kaltër, të dytat me ngjyrë të kuqe, ndërsa fanellat e treta me ngjyrë të bardhë dhe të kaltër.

“A po ju pëlqejnë?”, thuhet në faqen e FC Prishtinës.

Skuadra më e madhe kosovare, këtë të enjte do të luaj në kualifikimet për fazën e grupeve të Europa Leagues, ku do të takohet me kampionin e Suedisë, Norrkoping.