FBI nis hetimet për fondacionin Clinton

Ministria amerikane e Drejtësisë ka filluar hetimet ndaj Fondacionit Clinton nëse ka qenë e përzier në korrupsion apo veprimtari tjera jo ligjore gjatë mandatit të Hilari Clinton Sekretare amerikane e shtetit, raporton Kosova.info.

Agjentët e shërbimit hetues federal (FBI) nga Litl Rok në Arkanzas, ku është themeluar fonacioni, kanë hapur hetimet dhe kanë intervistuar së paku një person gjatë muajit të kaluar, ndërsa aktivitetet shtesë priten javën e ardhshme, ka publikuar Hil duke cituar dëshmitarë dhe zyrtarë nga policia.

Zëdhënësja e Ministrisë së Drejtësisë duke u përgjigjur në kërkesën për informacion, ka bërë të ditur se FBI nuk komenton hetimet që janë në vazhdim, ndërsa përgjigje në kërkesën zyrtarëve të Fondacionit nuk ka pasur.

Hil ka bërë të ditur se zyrtarët që kanë folur nën kushtet e anonimitetit, kanë thënë se hetimet janë në drejtim të asaj nëse Klintonët kanë premtuar apo kanë ofruar çfarëdo shërbime politikë në këmbim për donacione fondacionit të tyre ose nëse donatorët kanë premtuar se do të japin donacionet me shpresë që qeveria do të përgjigjet për çështje të caktuara, njofton Reuters. /Kosova.info/