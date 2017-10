Faza e re e dialogut Kosovë-Serbi, këto janë arritjet!

Kryeministrja e serbe, Ana Bërnabic ka njoftuar se Beogradi zyrtar së shpejti do të zgjedh grupin punues, i cili do të jetë përgjegjës dhe do të mbështes presidentin Aleksandar Vuçiq gjatë dialogut me Kosovën.

Brnabic ka thënë se presin mendime edhe nga ministritë tjera përkatëse në mënyrë që ky grup të formohet të premten ose javën e ardhshme, transmeton IO.

Ndërkohë, presidenti kosovar, Hashim Thaçi, është deklaruar se dialogu ndërmjet dy shteteve po hyn në një fazë të re, ku pritet të krijohet ekipi i unitetet, i përbërë nga i gjithë spektri politik dhe shoqëria civile.

“Fundi i dialogut do të shënojë arritjen e një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, e cila do të hedhet në referendum dhe se qytetarët e vendit do ta thonë fjalën e tyre”, kishte deklaruar Thaçi.