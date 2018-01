Fati kur ke pronar të tillë: Shpërblen punonjësit me pagën e 14!

Pak ka punëtorë në prag të festave të fund vitit që do t’i gëzohet pagës shtesë apo pagës së 13, ndërsa për pagesat e shpërblimeve apo bonusit as që ka fjalë. Disa hulumtime interne tregojnë se numri i ndërmarrjeve që shpërblen të punësuarit e tyre praktikisht mund të numërohen në gishta.

Për prodhuesin Burim Piraj opinioni ynë ka dëgjuar kur hapi fabrikën Meka për prodhimin e produkteve të mishrave. I njohur si njeri me zemër të madhe dhe duar të hapura, që më së miri e njohin ata që bashkëpunojnë me të.

Ai për Kosova.info nuk e fshehë që është besimtar i devotshëm dhe punën e ka të bazuar në të. Është mjaft modest, nuk dëshiron të flasë shumë për të mirat që i bënë në jetë, sa për zhvillimin ekonomik dhe gjendjen social ekonomike të qytetarëve. Ndërmarrja që ai udhëheq ka shënuar një sukses për të cilin thotë se lidhet shumë me besimin fetar.

“Çelësi i suksesit tim lidhet shumë me religjionin, unë nuk kam bërë asgjë më shumë se atë që shkruan në librin e shenjtë Kuranin Famë lartë, që nga momenti kur e kam lexuar për herë të parë unë kam dashur t’i fus në zbatim të gjithë ato norma që dalin nga ky libër. Fjala e parë: “Mëso , studio”! , puna obligim, gënjeshtra e ndaluar, mashtrimi gjithashtu, korrektësia, mirësjellja, bamirësi, gjykimi i drejtë –Kur t’i gjykoni të tjerët vendoseni vetën tuaj në pozitën e tyre, ushqim hallall. Ndoshta ka njerëz që mendojnë se unë këtu i kam ekzagjeruar gjërat, mirëpo kjo është rruga e vërtetë e cila mua më ka sjellë suksesin” ka thënë ai.

Piraj është një nga afaristët e vetëm deri më sot të dëgjuar, që ka ndarë pagën e 14 dhe ka kthyer orarin javor të punës nga e hëna deri te premten.

“Sa i përket pagave ne si kompani përherë i kemi paguar punëtorët më shumë se paga sidomos për festa të Bajramit dhe muajve kur kemi pas më shumë punë, duke e parë rezultatin dhe efektshmerinë e punës në kompani ne këto pagesa mbi pagë i kemi kanalizuar dhe i kemi shndërruar në pagë shtesë, vitin e kaluar kemi arritur të kemi një pagë shtesë, ndërsa këtë vit dy paga shtesë pasi që punë ka pas mjaft. Sa i përket shkurtimit të ditëve javore ne përherë kemi dashur që të zbatojmë 100% ligjet në fuqi të vendit tonë dhe ajo nuk është asgjë më shumë se zbatim i ligjit dhe mendoj se shumë shpejt ky ligj do të zbatohet edhe nga shumë kompani të tjera sepse ka shumë përfitime, së pari angazhimi rritet më shumë, efekti i punës së punëtorëve është më i madh, pushimi dy ditorë e ka efektin shumë pozitiv në dhënien e kontributit nga të gjithë punëtorët për të pas rezultate sa më pozitive”, tha ai.

Ndërsa Këshilli Ekonomiko-Social vazhdon diskutimet rreth rritjes së pagës minimale, Pirraj mendon se ka hapësirë për rritje në rrethanat ekonomike aktuale.

“Pa marr parasysh se ka kundërshtime të shumta, paga minimale duhet të rritet, po jo vetëm të rritet po duhet të zbatohet rritja dhe kjo pagë në rrethanat e tanishme që të ketë karakterin e pagës, duhet më së paku ta ketë vlerën 250 EURO, përndryshe në rrethanat e tanishme në hapësirën gjeopolitike që ka vendi ynë dhe në çmimin e shportës së produkteve të nevojshme për një familje nënë këtë nivel nuk mund të konsiderohet pagë, po thjesht një asistencë sociale e cila nuk mundëson asgjë më shumë se mbijetesën. Shumë rrallë në Kosovë një familje ka më shumë se një të punësuar, sepse sikur të kishim më shumë të punësuar atëherë edhe pagat aktuale do të kishin kuptim”, nënvizon ai.

Por ai tregon edhe për pengesat e prodhuesve tanë.

”Shumë është folur me pengesat që i kanë prodhuesit, së fundmi qeveria e kaluar ka qenë ajo që i ka nisë reformat, tani reformat në politika tatimore janë në nivel, mirëpo problem edhe më tej ngelet energjia elektrike që edhe sot e kësaj dite firmat ballafaqohen me reduktime, më pas ka problem me institucione të ndryshme me kërkesa që ju parashtrojnë firmave siç është për shembull inspektorati i ministrisë së ambientit që bënë kërkesa të zbatimit të ligjeve evropiane nga firmat kosovare e që kjo ndikon direkt në pengimin e zhvillimit të kompanive, sepse kostoja është shumë e lartë”, shprehet ai.

Sipas tij për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik qeveria duhet të ndërmarrë disa masa e që ka të bëjë me zgjidhjen e çështjes së energjisë elektrike, më pas dhënia e lejeve komunale dhe lejeve të ndryshme nga institucione të ndryshme duhet të thjeshtësohet pasi që zbatimi i ligjeve në fuqi shpesh ju mundëson zyrtarëve të ndryshëm të kërkojnë mito për të përshpejtuar lëshimin e këtyre lejeve.

“Në kuadër të qeverisë, duhet të ketë një inspektorat të ngjashëm me inspektoratin policor, i cili inspektorat do të kishte kompetenca mbi të gjithë të punësuarit që marrin paga nga buxheti i republikës së Kosovës, i cili do të pranonte ankesat e të gjithëve që kanë të bëjnë me të punësuarit në institucione. Viti 2017 ka qenë një vit kthese në ekonominë tonë dhe po shpresoj se tani e tutje do të na presin ditë shumë më të mira ku ekonomia e vendit tonë gjithnjë e më shumë do të forcohet”, thotë ai. /Kosova.info/