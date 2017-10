Fati i krizës së Ukrainës zgjidhet në Serbi!

Vatra më e rëndësishme në Evropë për një kohë të gjatë është Ukraina. Asnjërës nga palët e interesuara në këtë konflikt nuk i përgjigjet status quo-në, prandaj ata bëjnë përpjekje për të lëvizur negociatat nga bllokimi. Në këtë drejtim, rruga është hapi i parë në një takim në Minsk më 21 gusht midis përfaqësuesit special të presidentit të ShBA për negociatat në Ukrainë, Kurt Volker dhe asistent i presidentit rus Vladislav Surkov. Takimi i radhës do të mbahet më 7 tetor në Beograd, raporton Kosova.info.

Mediat serbe thonë se marrëdhëniet e shkëlqyera midis udhëheqjes shtetërore serbe dhe Kremlinit, respektivisht marrëdhënieve çdo herë e më të mira me administratën amerikane, por edhe pozicioni i Serbisë në politikën e jashtme njihen nga dy fuqitë më të rëndësishme ndërkombëtare. Kjo mbështetet nga fakti se përfaqësuesi special i Shteteve të Bashkuara për negociata në Ukrainë Kurt Volker dhe ndihmësi i presidentit rus Vladislav Surkov do të diskutojnë fatin e krizës ukrainase në Beograd.

Në fund të shtatorit, ish-ambasadori i ShBA në Rusi, John Teft, për të përditshmen ruse Komersant tha se diplomatët do të takohen në Ballkan, pa një tregues të qartë se ku mund të ndodhte kjo.

“Do të takohen në fillim të tetorit për të diskutuar mundësinë e një misioni paqeruajtës të Kombeve të Bashkuara për Donbas”, tha Teft.

Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë të rëndësishme përpjekjen të arrijnë një mirëkuptim të ndërsjellë për një mision të tillë paqeruajtës, tha ai në një intervistë të botuar në Komersant.

Takimi i parë midis Surkov dhe Volk u mbajt më 21 gusht në Minsk. Surkov asokohe tha se ishte i kënaqur me diskutimin, për të cilën nënvizoi se ishte e dobishme dhe konstruktive. Volker, në anën tjetër, u tha gazetarëve në Kiev se ai planifikoi të diskutojë çështjet që lidhen me rivendosjen e integritetit dhe sigurisë territoriale të Ukrainës në takimin e tij të ardhshëm me Surkov.

“Ndërsa shihet se përfaqësuesi i ShBA ishte më korrekt, i dërguari i Kremlinit ishte më i heshtur në fjalë. E tillë është situata në median ruse. Domethënë, detajet e procesit të negocimit Donbas shfaqen kryesisht në mediat amerikane, të cilat komunikojnë me burimet e tyre diplomatike. Ana ruse padyshim nuk ka dëshirë për të ndarë detajet. “Publiciteti i tepruar mund të dëmtojë. Negociatat përfshijnë kompromise. Përndryshe, ata nuk kanë kuptim” tha për “Gazeta Ruse”, politikani Alexei Chesnakov, një ish-zyrtar i lartë i Kremlinit.

Ai gjithashtu konfirmoi për këtë gazetë se pika e ardhshme e takimit të delegacionit të ShBA dhe Rusisë do të jetë Beogradi.

“Pasi që nuk ka konfirmim zyrtar të takimit, lind pyetja nëse është pjesë e diplomacisë publike, ose një proces që përfshin praninë publike apo jo. Pyetja është shumë komplekse. Diplomacia nënkupton teknika të ndryshme dhe mundësitë e takimit me njerëz të ndryshëm në rrethana të ndryshme” shpjegon Aleksandra Joksimovic, kryetare e Qendrës për Politikë të Jashtme. /KI/