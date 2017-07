Fansat shpërthejnë kundër Adele: Na e ke sjellë në majë të hundës!

Ndonëse është padyshim një prej artisteve më të adhuruara në botë, fansat duket se nuk ia përtojnë Adele kur vjen puna tek çështjet financiare. Vetëm dy ditë më parë ajo anuloi dy koncertet e fundit në stadiumin Wembley pasi u shpreh e keqardhur se kishte dëmtuar tejmase kordat e saj vokale.

Një gjë e tillë nuk është pritur fare mirë nga publiku, pasi anulimet u kanë kushtuar atyre shuma të mëdha parash të shpenzuara në bileta, udhëtime dhe hotele.

“Faleminderit Adele! Po hoteli dhe udhëtimi që kam paguar? E neveritshme.”-shkruan një fans në rrjetet sociale ndërkohë që shumë të tjerë shprehen se artistja me famë botërore nuk ka “aspak etikë pune”. Koncertet e 29-vjeçares ishin planifikuar për të shtunën dhe të dielën me një audiencë të kombinuar prej rreth 100’000 personash dhe deri më tani, përfaqësuesit e saj nuk kanë dhënë asnjë deklaratë nëse do të ketë rimbursime të paktën për biletat e koncertit ./Daily Mail/