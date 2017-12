Familja Kardashian la ‘nam’ në sy të gjithë botës, zbuloni përse

Janë pa diskutim familja më e famshme dhe më e përfolur në të gjithë botën. Jo vetëm për “operacionet plastike”, femrat seksi dhe fotot e tyre “hot”, por edhe për skandalet e shumta, që u kanë ndodhur.

Mirëpo së fundmi, ato janë bërë gazi i botës dhe kjo falë dy prezantuesve britanikë, Dawn French dhe Jennifer Saunders, të cilët janë bërë të famshme me emisionin e tyre televiziv “French and Saunders”, ku tallen me shumë personazhe të njohur.

Në edicionin special të Krishtlindjeve “Karcrashians”, ato vunë në shënjestër familje Kardashian.

Rolin e Kimit e luajti 60-vjeçarja Dawn French, duke u munduar t’i ngjante me flokët e gjata, veshjen dhe të pasmet bombastike. Gjithashtu ajo ishte kujdesur t’i ngjante edhe në fytyrë duke u vizatuar si Kimi dhe duke e imituar edhe me pozicionin e buzëve.

Familja Kardashian është imituar dhe ironizuar edhe në edicionin e Krishtlindjeve në 2011 në “Absolutely famous”. “Është një sëmundje e re e quajtur Kardashian, zemër. Po shpërndahet kudo! Po, njësoj si herpesi. Secila me ato reality-t e veta” është thënë asokohe.