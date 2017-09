Familja Dehari në pritje të një bashkëpunimi me qeverinë e re

Ministri i ri i Drejtësisë, Abelard Tahiri pati deklaruar se gjatë javës së kaluar do të takohej me familjen e Astrit Dehari me të cilën edhe do të diskutonte në lidhje me shtetin ku do të kryhet ekspertiza ndërkombëtare për të.

Mirëpo, as javën e kaluar e as gjatë kësaj jave ai ende nuk është takuar me familjen Dehari.

Kështu ka deklaruar për Indeksonline, avokati Tomë Gashi, i cili thekson se ata janë të gatshëm për një takim me ministrin e ri të Drejtësisë dhe për një bashkëpunim me të.

Megjithatë, ai thekson se familja Dehari ende nuk ka përzgjedhë institucionin përkatës për hetim dhe ekspertizë të pavarur.

“Ministri nuk është takuar me askënd prej familjes Dehari dhe në momentin që do të na ftojë ne do të paraqitemi dhe do të kemi një bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë por paraprakisht duhet ta përzgjedh familja Dehari institucionin përkatës për hetim dhe ekspertiza të pavarura”, ka thënë Gashi.

Sipas Gashit, familja Dehari deri tash ka qenë në pritje të formimit të Qeverisë së re, pasi sipas tij, qeveria e kaluar ka refuzuar të angazhojë institutin e ekspertizës ligjore në Zvicër.