Faktet pse nuk mund të ketë paralele në mes Katalonisë dhe Kosovës

Mbajtja e referendumit në Kataloni të Spanjës ka tërhequr vëmendjen e veçantë të diplomacisë serbe. Kryeministren e Qeverisë së Serbisë Ana Bërnabiq aq shumë e ka hidhëruar qëndrimi zyrtar I KE që nuk mund të ketë paralele të rastit të Katalonisë dhe Kosovës, që më pas të kërkojë sqarim të këtij qëndrimi, me pyetjen nëse vendet që nuk janë anëtare të BE-së ekziston ndonjë e drejtë tjetër ndërkombëtare.

Ministri i jashtëm Ivica Dacic, i cili në strukturën e pushtetit të Vucicit ka rolin e një lloji të veçantë të provokuesit nga rendi i parë i ngarkuar për të deklaruar atë që Vucic për shkak të imazhit të ri të krijuar nuk guxon,, ka pyetur “sipas Katalonisë tu sqarojë serbëve në RS që të mos shkojnë në referendum”. Diplomacia serbe këtu nuk ndalet, duke u përpjekur të bëjë paralele për tërheqjen e vëmendjes nga çështjet e saj politike e gjithë me qëllim të forcimit dhe legjitimimit të synimeve të saj politike.

Argumentet serbe janë në këmbë të qelqta.

Në mes njohjes së pavarësisë së Kosovës dhe rastit të Katalonisë ekzistojnë dallime të mëdha. Nuk duhet harruar se Spanja është demokraci stabile liberale, derisa ish Jugosllavia ka qenë shtet totalitar deri në shembjen e saj. Në mes Madridit dhe Barcelonës ekzistojnë tri çështje rreth të cilave janë përkeqësuar raportet: gjuha, statusi i kombit dhe politika fiskale.

Dy nga tri çështjet në thelb janë tejkaluar nga jeta reale. Gjuha kataloneze është gjithkund në përdorim zyrtar, nga ato arsimore deri në institucionet në Kataloni, deri te televizionet, gazetat dhe radiot. Pas shumë zhurmave diplomatike serb, ditë më parë është deklaruar KE e cila referendumin në Kataloni e shpalli jolegjitim.

Në një deklaratë të KE thuhet se rasti i Katalonisë dhe Kosovës nuk krahasohen sepse Spanja është anëtare e BE. Kur është në pyetje njohja e Kosovës, ajo ishte kontekst specifik. Ky ishte një pozicion i miratuar nga ana e deklaratave të ndryshme të KB dhe Rezolutave të ndryshme të KB dhe bashkësisë ndërkombëtare. Mjaft kontekst specifik, me arsye specifike, kishte deklaruar zëdhënësi Margaritis Sinhas.

Për çudi zyrtarët serbë shtirren sikur nuk dinë se për cilat rezoluta bëhet fjala. Kosova gjithmonë është sulmuar nga fqinjët e saj dhe i është bashkangjitur Serbisë dhunshëm në luftën e parë dhe të dytë botërore. Pa dhunës politike Serbia suprimoi autonominë e Kosovës më 1989 dhe Slobodan Milosheviqi një dekadë më vonë në synimet e shqiptarëve për pavarësi, I është përgjigjur me aksione ushtarake dhe spastrim etnik të 1 milion shqiptarëve. Kur pas gjitha krimeve të dokumentuara, ka refuzuar të nënshkruajë marrëveshjen paqësore në Rambuje sipas së cilës Kosovës do t’i kthehej autonomia, ka vazhduar edhe më shumë dhunën duke bërë që forcat perëndimore të kryejnë një intervenim ushtarak humanitar. Pas kësaj humbje Serbia është tërhequr nga Kosova dhe është zëvendësuar me administratë ndërkombëtare.

Pra në momentin kur është suprimuar autonomia e Kosovës dhe synimeve të shqiptarëve për ta kthyer atë në mënyrë paqësore, Serbia I është përgjigjur me dhunë ushtarake dhe spastrim etnik njëherit duke refuzuar të nënshkruajë marrëveshjen paqësore, ka humbur legjitimitetin mbi këtë vend. Pikërisht për këtë nuk mund të nxirët një paralele e Kosovës me Katalonin e cila pas vdekjes së diktatorit Frank dhe miratimit të kushtetutës së re më 1978, të cilën me referendum e mbështetën qytetarët e Katalonisë, kanë fituar autonomi të gjerë me kompetenca të mëdha. Pra pozicioni i Katalonisë ishte rezultat i konsensusit dhe marrëveshjes në mes Barcelonës dhe Madridit të cilën e mbështetën vetë katalonasit.

Veç kësaj KB kanë nxjerrë disa Rezoluta dhe deklarata nga shumë shtete për luftërat që Serbia i ka shkaktuar në ish Jugosllavi. Vendimi për pavarësinë e Kosovës është sjellë 9 vite pas luftës në Kosovë ku kanë humbur jetën rreth 10 mijë civilë shumica shqiptarë dhe gati një milion kanë qenë të dëbuar nga shtëpit e tyre. /KI/