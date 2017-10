Facebooku dënon edhe një kandidat të VV-së, ia fshin statusin

Kandidati i Vetëvendosjes për komunën e Prizrenit, Arian Zhezairi, është dënuar me fshirje të një postimi nga rrjeti social Facebook. Postimi përmbante gjuhë të urrejtjes ndaj komunitetit LGBTI lidhur me paradën e sotme.

Por, edhe pas dënimit që i bëri Facebook ai ka vazhduar të thotë se pjesëtarët e këtij komuniteti kanë çrregullim.

“Aq shumë për lirinë e shprehjes”- e ka nisur reagimin e tij Zhezairi duke thënë se edhe nëse i cenohet e drejta e shprehjes nuk do të ndalet.

Ky është statusi i tij i plotë:

So much for FREEDOM of expression. Ashtu siç parandjeja, por një grimcë më lehtë kësaj radhe, Facebook ma hoqi shkrimin e mbramshëm mbi paradën e sotme. Kjo qartëson se ky komunitet nuk guxon të preket, këta gëzojnë imunitet të plotë, ani pse pas vetes mund të kesh varg argumentesh shkencore mbi një çregullim të këtillë.

Për mu kjo asht ndritje e mirëseardhun mbi t’vërtetën e politikave që u imponohen shteteve t’vockla si ky i joni. Po ashtu, dëshmon që liria e shprehjes asht selektive, dhe merr formë varësisht prej interesave të të fortëve.

Sidoqoftë, mendimin, guximin, dhe t’drejtën time për t’u shpreh, sado që mund t’ma cenzurojnë, kurrë s’do t’mund të ma ndalin. Bre hemoroidet ju dalshin hë!