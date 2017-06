Facebook së shpejti me opsion të ri, ndalon shkarkimin e fotografive

Rrjeti social, Facebook do të vijë së shpejti me një opsion të ri që do të parandalojë vjedhjen e fotografive që mbajnë përdoruesit në profil.

Fillimisht ka nisur në Indi pasi atje femrat zgjedhin të mos i publikojnë fotografitë e tyre pasi mund të përdoren edhe për qëllime të këqija.

Prandaj, Facebook vendosi që të mos lejohet shkarkimi i fotografive nga kompjuteri apo celulari.

Ndërkohë, nuk do të ketë as fotografim (screenshot) apo etiketim (tag) të personave që nuk janë miq së bashku.

Mendohet që shumë shpejt kjo metodë do të aktivizohet edhe në vendet e tjera, ku do të kuptohet nga një shenjë e vogël blu e cila mbron fotografinë e profilit.