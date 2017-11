Facebook ‘kopjon’ Instagram, sjell opsionin e sondazheve

Rrjeti më i madh social, Facebook do vazhdojë të sjellë të reja në mënyrë që përdoruesit të jenë aktivë.

Kompania ka njoftuar për një opsion, të ngjashëm me atë të Instagram ku çdo njeri mund të votojë për diçka. Bëhet fjalë për sondazhe, ku secili mund të zgjedhë mes dy alternativave rreth një pyetje të caktuar.

Në një njoftim është lajmëruar se sondazhet do jenë të shoqëruara dhe me GIF. Mënyra e krijimit është shumë e thjeshtë. Përdoruesit do kërkojnë në të njëjtin vend që publikojnë status dhe gjejnë një opsion të ri, të quajtur Poll.

Nuk dihet nëse kjo gjë do vijë me përditësimin e ri të Facebook, por do jetë një mënyrë tepër tërheqëse për të gjithë.