Facebook do të fshijë artikujt nga ata që publikojnë ‘shumë postime në ditë‘

Facebook-u thotë se dëshiron ta bëjë faqen e njoftimeve më ‘informuese’

Facebook-u do të filloj të fshehë postimet nga njerëz që infektojnë faqen e njoftimeve të përdoruesve duke postuar lajme sensacionale dhe dezinformuese, raporton Kosova Info.

Në një komunikatë, gjiganti i rrjeteve sociale njoftoi se po bënë një përditësim me qëllim për të “reduktuar linqet e kualitetit të ultë“ në faqen e njoftimeve të përdoruesve.

Facebook thotë se ka bërë një hulumtim i cili ka treguar se një numër i vogël përdoruesish rregullisht postojnë sasi të mëdha të postimeve për ditë të cilat infektojnë faqen e njoftimeve të përdoruesve. Studimi tregoi se ata që postojnë numër të madh të lajmeve dhe artikujve, në të njëjtën kohë postojnë kualitetin më të dobët të tyre.

Si rezultat i hulumtimit, Facebook, siç njofton gazeta angleze ‘Independent’, do të largoj nga faqja e njoftimeve postimet që publikohen nga ato llogari. Kjo politikë e re do të aplikohet vetëm për linqet që postohen nga llogari individuale kurse faqet, videot, fotot, check-inët dhe statuset nuk do të preken.

Në njoftimin e Facebook thuhet: “Duke ndërmarrë hapa të tillë për të përmirësuar faqen e njoftimeve, neve na mundësohet të zbulojmë më shumë artikuj që janë informativ për njerëzit dhe të zvogëlojmë shpërndarjen e linqeve problematike siç janë titujt bombastik, dezinformues dhe sensacional.”

Në ndërkohë, Facebook gjithashtu raporton se është duke lansuar një buton të ri për Mesengjer, (“Discover Tab”), që do ta bëjë më të lehtë për përdoruesit të gjejnë dhe të kontaktojnë me brende dhe makina automatike të komunikimit të kompanive të ndryshme.

Vegla, që ishte prezantuar në konferencën e Facebook-ut në prill, është pjesë e strategjisë së kompanisë për ta bërë Mesengjerin një platformë komunikimi në mes të përdoruesve dhe bizneseve. Në konferencë u tha se duan ta bëjnë aplikacionin sikur Yellow Pages në mënyrë që përdoruesit t’i gjejnë më lehtë bizneset. Përveç që përdoruesit do të mund të gjejnë më lehtë bizneset që u interesojnë më shumë, edhe bizneset nga ana e tyre do të mund të targetojnë më shumë përdorues për qëllime marketingu. /KI/