Facebook bën ndryshime të mëdha në postime, pësojnë mediat

Facebooku ka njoftuar për ndryshimet e mëdha që ka bërë në “Murin” e përdoruesve.

Shefi i Facebookut, Marc Zuckerberg përmes një postimi ka njoftuar se përdoruesit tani do të shohin më shumë përmbajtje të familjes dhe shokëve, para postimeve të faqeve të ndryshme.

Këto janë ndryshimet e para në një seri që Facebooku po synon t’i bëjë në dizajnin e tij.

Për shembull, një video familjare e postuar nga njëri prej anëtarëve të familjes do të ketë më shumë vëmendje sesa një video e postuar nga një faqe e ndonjë të famshmi apo restauranti.

“Nga këto ndryshime, ju mund të shihni më pak postime nga bizneset, brendet dhe mediat”, ka shkruar Zuckerberg.

Facebooku në vitet e fundit ka si prioritet materialet që algoritmi mendon se njerëzit janë lidhur më shumë me to përmes komenteve, pëlqimeve dhe mënyra tjera të interesit, por edhe kjo do të ndryshojë. Tani Facebooku synon që të ketë përmbajtje për bashkëveprim domethënës shoqëror.