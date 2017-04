Evropianët e rinj: Politikanët po vazhdojnë të tallen me gjeneratën e re

Drejtuesit e Rinisë Evropiane të Kosovës po vazhdojnë takimet me drejtuesit e komunave të Kosovës dhe me të rinjtë e vendit. Ata gjatë një takimi me të rinjtë e Prishtinës, kanë kritikuar ashpër drejtuesit institucionalë dhe politikë lidhur me mospërkrahjen dhe talljen e vazhdueshme që institucionet e Kosovës po e bëjnë në raport me sektorin e rinisë në Kosovë dhe me institucionet e të rinjve.

Presidenti i Rinisë, Avdullah Hasani, ka deklaruar se është një tallje e vazhdueshme që po i bëhet sektorit të rinisë në Kosovë, sektor ky ku politikanët sipas Hasanit, po i shfrytëzojnë të rinjtë vetëm si imazh të bukur për t’i mbushur sallat e për t’i mashtruar për vota gjatë fushatave elektorale.

Ndërsa senatorja e Senatit të KREK-ut, Abetare Shabani shtoi se rinia është mbërthyer brenda një konfuzioni shumë të paqartë për të ardhmen e tyre, për shkak se është shtresa më e harruar e shoqërisë dhe po e kërkon rrugën e mërgimit si zgjidhje. /KI/