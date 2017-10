Evertoni shkarkon trajnerin Koeman

Ishte diçka që pritej pas asaj humbjeje të thellë me shifrat 2-5 në shtëpi ndaj Arsenalit por tashmë ka ardhur edhe zyrtarizmi. Evertoni ka shkarkuar nga detyra trajnerin Ronald Koeman. Lajmi është zyrtarizuar me një komunikatë nga vetë klubi nga Liverpooli. Vendi i 18-të në renditje që përkon me zonën e rënies nga kategoria dhe vetëm 8 pikë të grumbulluara në 9 javë, kanë bërë që aventurës së trajnerit holandez në stolin e klubit nga “Goodison Park”, ti vijë fundi.

Koeman ishte një nga trajnerët më të paguar në Angli, ndërsa në këtë fillim sezoni nuk arriti të përmbushte aspak pritshmëritë e drejtuesve të Evertonit të cilët në verë shpenzuan shumë para në merkato duke i vendosur në dispozicion ish lojtarit të Barcelonës, shumë futbollistë cilësorë. Shkarkimi i Koeman vjen 16 muaj pasi ai la Southampton-in për tu emëruar në krye të Evertonit. /ss/