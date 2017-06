Europiani U-21, Spanja kalon në gjysmëfinale, barazim në Serbi-Maqedoni

Spanja është kualifikuar në gjysmë-finalen e kampionatit europian të 21 vjeçëve. Skuadra e Horges mposhti me rezultatin 3-1 Portugalinë që shihej si rivale kryesore në grupin B. Ndërkohë u mbyll në barazim 2-2 përballja mes Serbisë dhe Maqedonisë.

Spanja ka siguruar gjysmë-finale e kampionatit europian të 21 vjeçëve. “La Furia roja” mposhti me rezultatin 3-1 Portugalinë dhe me 6 pikë të grumbulluara kualifikohet për në 4 më të mirat e këtij turneu. Portugezët e nisën menjëherë rrezikshëm, me tentativën e Podences që u përplas në shtyllë. Në spondën tjetër iberikët kaluan në epërsi në minutën e 21-të me Saul Niguez. Lojtari i Atleticos kreu lëvizjet e duhur duke u futur në qendër e më pas mposhti portierin Varela i ndihmuar edhe nga devijimi i Semdeos. Spanjollët patën shansin të dyfishonin, por Bellerin u ndal nga Varela. Pak më vonë e djathta e Ramirez nuk gjeti kuadratin. Në startin e të dytës skuadra e Jorges iu afrua edhe një herë golit, por goditja e Asensios u devijua mbi vijën fatale nga Edgar Ie. Goli ishte në ajër dhe Spanja dyfishoi me Ramirez. Një pasim i kapitenit Deulofeu u devijua në rrjetë nga sulmuesi i Malagës. Megjithatë portugezët reaguan dhe Bruma me një supergol ngushtoi distancat. Fantastike goditja fluturimthi e lojtarit që sapo ka nënshkruar me Leipzig. Gjithsesi në fund Spanja në kundërsulm dërgoi në kasafortë fitoren me Inaki Williams që realizoi golin e 3-të. Një sukses që konfirmon faktin se kjo skuadër është pretendete kryesore për të triumfuar në kampionatin europian të 21 vjeçëve.

U mbyll në barazim 2-2 sfida tjetër e grupit B mes dy skuadrave ballkanase Serbisë dhe Maqedonisë. Skuadra serbe kaloi e para në epërsi me autor Mijat Gacinovic. Maqedonasit rikthyen ekuilibrat në pjesën e dytë kur mesfushori me origjinë shqiptare Enis Bardhi dërgoi në rrjetë një goditje nga pika e bardhë. Skuadra e Milevskit madje arriti të gjente edhe epërsinë kur Gjorgjev me të djathtën e parkoi topin në rrjetë. Megjithatë në minutën e 90-të serbët baraspeshuan gjithçka. Kapiteni Giorgevic shënoi me kokë golin që ekuilibroi gjithçka. Në frymëmarrjen finale përfaqësuesja e Serbisë i shkoi shumë po shumë pranë fitores kur goditja me kokë e Zivkovic u përplas në shtyllë. Me këtë rezultat të dyja skuadrat mbeten në lojë për tu kualifikuar në gjysmë finale.