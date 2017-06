Europiani U-21, Anglia kualifikohet në gjysmëfinale, Sllovakia mposht Suedinë

Anglia ka siguruar një vend në gjysmë-finalet e kampionatin europian për 21 vjeçaë. “3 Luanët” mposhtën me shifrat e pastra 3-0 Poloninë duke i shkaktuar eliminimin përfaqësueses së vendit organizator. Ekipi britanik u shfaq rrezikshëm që në start me tentativën e mbrojtësit Mawson që përfundoi jashtë. Pak fragmente më vonë Anglia kaloi përpara me një gjuajtje perfekte të Demarai Gray. 20 vjecari i Leicester City ekzekutoi mjaft bukur një goditje të pasur e cila pushoi në fund të rrjetës.

Skuadra e Boothroyd iu afrua golit të dytë me Mawson që edhe një herë tentoi, por Wrabel reagoi në kohë. Portieri i Polonisë u tregua edhe një herë i gatshëm disa moment më vonë kur devijoi tentativën e Swift. Në pjesën e dytë, më konkretisht në minutën e 69-të anglezët e dërguan në kasafortë fitoren.

Gray u tregua altruist duke i servirur asistin e përsosur Murohyt i cili me portën e zbrazur nuk e pati të vështirë të realizonte. Polonia u shfaq për herë të parë në zonën e britanikëve, me Frankowskin që nuk gjeti kuadratin. 10 minuta nga mbyllja ekipi anglez largoi edhe ato pak dilema që kishin mbetur. Bednarek pengoi brenda zonës Abraham jo vetëm duke shkaktuar 11 metrash, por edhe duke merituar kartonin e dytë të verdhë. Lewis Baker nga pika e bardhë e depozitoi topin në rrjetë duke konfirmuar kualifikimin mes 4 më të mirave të turneut për ” 3 luanët”.

Sllovakia siguroi vendin e dytë në grupin A pasi mposhti 3-0 Suedinë, megjithatë ekipi sllovak ende nuk e ka garancinë e kualifikimit në gjysmë-finale, pasi duhet të presë rezultatet e grupeve të tjerë, për tu konfirmuar apo jo si e dyta më e mirë. Goli i parë erdhi shumë shpejt për Sllovakinë me autor Martin Chrien që shënoi me kokë. Në minutën e 22-të skuadra e Hapal dyfishoi efekt Mihalik nga brënda zonës dërgoi një të djathtë të saktë drejt e në rrjetë. Në segmentin e dytë Satka i fiksoi shifrat përfundimtare në 3-0. Sllovakia e mbyll në këtë mënyrë fazën e grupeve me 6 pikë dhe është në pritje të rezultateve në grupet e tjera për të mësuar fatin e kualifikimit.