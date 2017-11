Europa League: Sot, ndeshjet e javës së 5 të fazës së grupeve

Mesjava vazhdon të ofrojë ndeshje interesante, me kompeticionin e Uefa Europa League që luan javën e 5-të të fazës së grupeve.

Ndeshja që do mbajë mbërthyer sportdashësit shqiptar do jetë sfida që do zhvillohet në orën 21:05 në “Elbasan Arena” me Skënderbeun që pret kryesuesit e grupit Dinamo Kiev.

Korçarët janë “të dënuar” për të fituar nëse duan që të mbajë të hapur akoma mundësinë e kualifikimit në fazën me eliminim direkt, ndërsa miqve i mjafton edhe një pikë për të siguruar vendin e parë në grupin B.

Po në grupin B, duel interesant pritet edhe në ndeshjen Partizani-Young Boys, me serbët që tentojnë fitoren për të mbajtur vendin e dytë dhe për të hedhur një hap të sigurt drejt fazës së 1/32 .