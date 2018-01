Është me rëndësi ta dini: Si t’ia bëni nëse halat e peshkut ju ngelin në fyt?

Shumica e njerëzve e duan mishin e peshkut, mirëpo jo me dëshirë e hanë, apo fare nuk marrin guximin ta hanë, sepse frikësohen në mos u ngelet në fyt ndonjë halë peshku.

E po për këtë ka ilaç.

Para së gjithash, peshkun nuk duhet ta hani shpejt por ngadalë – ta shijoni.

Duhet pastruar çdo kafshatë edhe nga hala më e vogël, transmeton Telegrafi.

Megjithatë, nëse ju ndodh që ndonjë halë peshku ju ngelet në fyt, përpini një kore buke.

Ajo, me siguri, shpejt do të marrë me vete halën dhe do ta “përcjellë” në lukth, ku lëngjet e lukthit shpejt do ta tretin.

Mirëpo, kur hala “ngulitet” mirë në fyt dhe as korja nuk ju ndihmon, atëherë provoni me limon.

Priteni limonin në feta dhe ngadalë thithni lëngun, i cili do të kalojë nëpër fyt dhe do të shkrijë halën.