Ermali Mamaqi ‘turpëron’ Amin, shikoni çfarë ka bërë në dasmën e mikut më të mirë (Foto)

Aktori i humorit dhe njëkohësisht edhe prezantuesi i njohur, Ermal Mamaqi, i ka shokuar të gjithë me pamjen e tij më të fundit, të cilën e ka bërë publike në profilin personal në rrjetet sociale.

Siç duket edhe nga fotografia, Ermali ka shkuar në dasmën e mikut te tij më të mirë, i veshur si askush tjetër nuk do të guxonte: me një pallë pantallona të shkurtra gjumi, një këmishë të thjeshtë të hapur e gjitha aq sa i duket barku.

I veshur kështu ai ka pozuar pranë dhëndrit, i cili nuk duket shumë i bezdisur për këtë fakt.

Megjithatë, me siguri kjo foto është shkrepur për humor, ashtu siç ndodh gjithmonë me Ermalin. Me siguri nga kjo foto Ami nuk ndjehet shumë e ‘nderuar’, duke qenë se ata janë organizatorë dasmash…!