Ermal Meta i nominuar në “MTV Europe Music Awards”

Janë lansuar nominimet për kategoritë në “MTV European Music Awards”, që do të mbahet në Londër me 12 nëntor.

Taylor Swift është artistja që ka më shumë nominime (gjashtë të tilla), e ndjekur nga Shawn Mendes me pesë nominime dhe nga Kendrick Lamar e Ed Sheeran me katër të tilla.

Por ajo që na lumturoi më shumë është fakti që pjesë e MTV do të jetë edhe një shqiptar që po arrin të ketë një sukses të madh.

Ai është Ermal Meta i cili pasi fitoi vendin e tretë në festivalin më të rëndësishëm në Itali atë të “Sanremos” tashmë është nominuar në kategorinë “Best Italia” në MTV Europe Music Awards, transmeton Blitz.al. Duket se sukseset për të nuk kanë të ndalur e ne i urojmë shumë suksese.

Bashkë me Ermalin të kandiduar janë : Fabri Fibra , Francesco Gabbani, Thegiornalisti e Tiziano Ferro.

Këto janë të gjitha nominimet në të gjitha kategoritë:

BEST SONG: Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie – “Rockabye”; DJ Khaled ft. Rihanna, Bryson Tiller – “Wild Thoughts”; Ed Sheeran – “Shape of You”; Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber – “Despacito (Remix)”; Shawn Mendes – “There’s Nothing Holdin’ Me Back”.

BEST ARTIST: Ariana Grande; Ed Sheeran; Kendrick Lamar; Miley Cyrus; Shawn Mendes; Taylor Swift.

BEST LOOK: Dua Lipa; Harry Styles; Rita Ora; Taylor Swift; Zayn.

BEST NEW: Dua Lipa; Julia Michaels; Khalid; Kyle; Rag’n’Bone Man.

BEST POP: Camila Cabello; Demi Lovato; Miley Cyrus; Shawn Mendes; Taylor Swift.

BEST VIDEO: Foo Fighters – “Run”; Katy Perry ft. Migos – “Bon Appètit”; Kendrick Lamar – “HUMBLE”; KYLE ft. Lil Yachty – “iSpy”; Taylor Swift – “Look What You Made Me Do”.

BEST LIVE: Bruno Mars; Coldplay; Ed Sheeran; Eminem; U2.

BEST ELECTRONIC: Calvin Harris; David Guetta; Major Lazer; Martin Garrix; The Chainsmokers.

BEST ROCK: Coldplay; Foo Fighters; Royal Blood; The Killers; U2.

BEST HIP HOP: Drake; Eminem; Future; Kendrick Lamar; Post Malone.

BEST ALTERNATIVE: Imagine Dragons; Lana Del Rey; Lorde; The xx; Thirty Seconds To Mars.

BIGGEST FANS: Ariana Grande; Justin Bieber; Katy Perry; Shawn Mendes; Taylor Swift.

BEST PUSH: Hailee Steinfeld; Jon Bellion; Julia Michaels; Kacy Hill; Khalid; KYLE; Noah Cyrus; Petite Meller; Rag’n’Bone Man; SZA; The Head And The Heart.

BEST WORLD STAGE: Steve Aoki – Live from Isle of MTV Malta 2016; Kings of Leon – Live from Oude Luxor Theatre, Rotterdam, The Netherlands 2016; Tomorrowland 2017; DNCE – Live from Isle of MTV Malta 2017, The Chainsmokers – Live from Isle of MTV Malta 2017; Foo Fighters – Live from Barcelona, Spain 2017.

BEST ITALIAN ACT: Ermal Meta; Fabri Fibra; Francesco Gabbani; Thegiornalisti; Tiziano Ferro.