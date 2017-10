Erjona Dzemaili, sfilon në “Prishtina Fashion Nights”

Ajo nuk është vetëm bashkëshortja e Blerim Dzemailit futbollistit me origjinë shqiptare që luan për Zvicrën por është njëkohësisht edhe një nga femrat më të bukura dhe më seksi në qarkullim.

Erjona Dzemaili, ishte ajo që ndezi “Euro 2016”, me praninë e saj në stadium në ndeshjet e Zvicrës duke u konsideruar nga organizatorët edhe si partnerja më e bukur e një futbollisti.

Ish Mis Shqipëria, aktualisht modele dhe një blogere shumë e famshme në Itali, vajza shqiptare nga Maqedonia do të marrë pjesë në sfilatën “Prishtina Fashion Nights”, ku do spikasë edhe njëherë tjetër me sharmin, linjat perfekte dhe klasin e saj.

Blerim Dzemaili aktualisht pjesë e Montreal Impact në MLS, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duhet të ndihet krenar dhe me fat që ka në krah një femër si Erjona.