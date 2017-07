Erëza largohet për një vit nga Kosova, kjo është arsyeja (Foto)

Ajo është njëra ndër moderatoret më të njohura në vend.

Bëhet fjalë për Erëza Velën e cila nuk po ndalet me sukseset në karrierën e saj.

Erëza së fundmi ka vendosur të plotësojë karrierën e saj duke vazhduar shkollimin e saj në dy fusha, atë të komunikimit dhe biznesit.

Këtë e ka bërë të ditur përmes një statusi që ka bërë në llogarinë e saj në “Facebook”, ku ka treguar se që nga shtatori do të jetë duke studiuar në Londër komunikimin politik përmes një burse të plotë të programit Chevening të Mbretërisë së Bashkuar dhe në të njëjtën kohë do të studioj inovacionin dhe ndërmarrësinë përmes në një programi online përmes një burse të pjesërishme .

“Dy dashnite e mija profesionale jane komunikimi dhe biznesi. Me komunikim korporativ e institucional merrna prej 2009, e ne 2012 kete ekspertize e kam perkthy ne biznes.

Tash kam vendos me e plotesu karrieren, duke e vazhdu shkollimin po ne keto dy fusha. Nga Shtatori do te jem ne Londer duke studiu komunikim politik ne Goldsmiths University, permes nje burse te plote te programit Chevening te Mbreterise se Bashkuar, dhe ne po te njejten kohe do te studioj inovacionin dhe ndermarresine ne Stanford University ne nje program online permes nje burse te pjeserishme”, kishte shkruar Erëza.

Ajo ka thënë se për një vit do të jetojë si studente me cimera.

“Dmth, sic po e shihni, nja 1 vit kom me u shterre tu jetu si student me cimera, tu mos flejt kurre qysh duhet e tu honger ushqim t’menzes. Kane me mu dasht nja 2 vjet me u kfill kur te kthehna, keshtuqe gjate kesaj kohe ju lutem te keni durim me mua. Flm.

#ChosenForChevening”, kishte shkrua më tej Erëza.

Ndryshe, Erëza ditë më parë, Komiteti i Grave Lidere i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë ka zgjedhur Erëza Velën si kryesuese të Komitetit.