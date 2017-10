Erdogan viziton Serbinë

Me ftesë të kryetarit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, në një vizitë dyditore në Serbi sot arrin presidenti turk Recep Tayip Erdogan.

Kjo është vizita e dytë Erdoganit në Serbi. Ajo e mëhershmja ndodhi në vitin 2010, kur ishte kryeministër. Në një deklaratë për Danas, ambasadori turk Tanju Bilgiç theksoi se kjo është një vizitë historike dhe e rëndësishme.

“Ne do të shohim se cilat do të jenë rezultatet konkrete, por marrëdhëniet midis dy vendeve t janë shumë të mira dhe janë shembull për rajonin e Ballkanit dhe pjesën tjetër të Evropës,” tha ai, duke theksuar se Turqia i kushton rëndësi të madhe forcimit të bashkëpunimit dypalësh me Serbinë, transmeton Klan Kosova.

Dy presidentët u takuan dy herë këtë vit në Konferencën Ndërkombëtare të Energjisë në Stamboll dhe në shtator në Neë York, OKB.

Zyrtarët serbë presin që ekonomia të jetë tema kryesore e takimit.

Pritet që të mbahet edhe një forum biznesi turko-serb, me rreth 200 investitorë që do të vijnë me presidentin turk./KI/