Era Istrefi ka gati tre këngë të reja për tregun ndërkombëtar

Për Era Istrefin nuk ka shumë fjalë për të thënë, pasi suksesi i saj po flet vetë.

Një këngëtare që diferencohet lehtë nga të tjerat në sajë të stilit unik që ka. Kënga e saj drejt suksesit ndërkombëtar ishte “Bon Bon” e pasuar dhe nga projekti i radhës i quajtur “Redrum”.

Epo Era ka ndërmend të godasë fuqishëm këtë herë. Më 25 gusht do të publikohet bashkëpunimi me French Montana, “No I love you”, shkruan who.

Dhe jo vetëm kaq! Projektet e reja “në arkivë” quhen “Sapphire” dhe “Home with you”, të punuar nga producentë të njohur ndërkombëtarë.

Padyshim që ky do të jetë viti i suksesit për Era Istrefin.