Era Istrefi i lë komentin epik në foto Rihannas (Foto)

Krah fotove të Rihannas nuk lexon vetëm komentet e Noizy-t.Këngëtarja nga Barbadosi ka edhe simpatinë e Era Istrefit.

Por ndryshe nga reperi shqiptar i cili i lë komente tepër pikante 29 vjeçares, Era i shpreh thjeshtë pëlqimin e saj në daljen e fundit, në premierën e filmit “në premierën e filmit të saj “Valerian and The City of a Thousand Planets” në Paris ku i la të gjithë me gojë hapur.

Vajza e keqe Riri u shfaq si gjithmonë shumë seksi, me fustanin që ia nxirrte në pah format e admirueshme dhe me gjoksin i cili ishte gati duke i shpërthyer.