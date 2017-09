Ëndrra bëhet realitet, ja nusja e parë që martohet pa dhëndër (Foto)

Një instruktore palestre në Brianza të Italisë është martuar në një dasmë madhështore, por pa dhëndër.

Laura Mesi kishte ëndërr që të martohej, por pasi kaloi shumë vuajtje dhe zhgënjime mori vendimin e duhur për veten.

“Para dy vitesh mora vendimin që të martohesha me veten. Nuk kisha nevojë që të isha beqare dhe kisha ëndërr që të bëja dasmë. I përsërita vetes që do martohem VETËM dhe ME VETEN,” – tha ajo në një intervistë.

Dasma e saj ishte e plotë me miq të të afërm, ndërkohë që 40-vjecarja mbante të veshur fustanin e bardhë dhe shijoi ceremoninë madhështore që kishte bërë për veten e saj. Motoja e saj më e madhe, të cilën e vuri në zbatim për këtë rast është se duhet të duam veten më shumë se cdo njeri tjetër në botë.