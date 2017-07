Ende pa dalë iPhone 8, kanë filluar thashethemet rreth iPhone 9

Ne mund të presim iPhone 8, por raportet rreth iPhone 9 tashmë kanë nisur të shfaqen. Sipas burimeve, Apple kishte arritur një marrëveshje me LG Chem për baterinë e iPhone 2018.

Qeliza e fuqisë do të jetë në formë L me një kthesë në pjesën e poshtme dhe pritet të rrisë kapacitetin e baterisë pa e bërë tërë pajisjen më të madhe.

Kjo do të thotë se Apple do të ketë tre iPhone të ndryshëm edhe një herë. Disa thashetheme sugjerojnë se do të ketë dy madhësi të ekranit – 5.28 “dhe 6.46”, të dyja OLED.

Në vitin 2017, Apple pritet të lëshojë përmirësimet në rritje të iPhone 7 dhe 7 Plus dhe një përvjetor të veçantë të iPhone 8 me një ekran më të lartë OLED.

Shfaqjet OLED janë vështirë të prodhohen dhe Apple ende nuk ka furnizim për të akomoduar një linjë të tërë OLED.

Kompania thuhet se ka arritur një marrëveshje me Samsung për të bërë ekranin për iPhone 8, por kjo mund të kufizojë disponueshmërinë e pajisjes kur ajo nis.