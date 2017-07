Ende nuk dihet nëse Veseli do të jetë kandidat për kryetar Kuvendi

Zgjedhja e kryetarit të Kuvendit të Kosovës do të jetë testi i parë i koalicionit PDK-AAK-Nisma.

Ende nuk dihet se kush do të jetë kandidat, por dihet se as Vetëvendosje, as koalicioni LDK-AKR nuk ka dhënë shenja për ndonjë koalicion me PDK-në. Kryeparlamentari zgjidhet më 61 vota, por koalicioni fitues, bashkë me pakicat nuk i arrijnë votat e nevojshme. Në Vetëvendosje e në LDK ende nuk kanë qëndrim të qartë a i përket kryeparlamentarit

Pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, në afatin brenda 30 ditësh, Kuvendi i Kosovës duhet të mblidhet në seancë konstituive, në të cilën duhet të zgjidhet kryetari dhe nënkryetarët. Derisa nuk ka ndonjë marrëveshje koalicioni, kjo seancë do të jetë test për koalicionin PDK-AAK-Nisma, që synon ta formojë edhe qeverinë. Por, se kush do ta bartë postin e kryeparlamentarit ende mbetet e paqartë.

Sipas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, ky post i takon koalicionit që ka marrë më së shumti vota në zgjedhje, në këtë rast koalicioni PDK-AAK-Nisma. Por, në PDK ende nuk kanë vendosur se kë do ta kandidojnë.

Nga kabineti i Kadri Veselit, kanë thënë se ende nuk është e sigurt nëse Veseli do të jetë kandidat për kryetar të Kuvendit. Informacione se kush do të jetë kandidat për kryeparlamentar nuk ka as Pal Lekaj i AAK-së, parti kjo që në kuadër të koalicionit, e ka kandidatin për kryeministër.

“Unë shpresoj që zoti Veseli do të jetë kandidat për kryetar të Kuvendit, por nuk kam informacione të tjera”, tha Lekaj për Radio Kosovën.

Kryeparlamentari duhet të zgjidhet me të paktën 61 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Koalicioni PDK-AAK-Nisma, bashkë edhe me votat e pakicave, arrin numrin 59 deputetë. Në këtë mënyrë, kryeparlamentari nuk mund të zgjidhet pa të paktën edhe dy vota nga deputetët e dy subjekteve të tjera, Lëvizjes Vetëvendosje dhe koalicionit LDK-AKR-Alternativa. Radio Kosova ka kontaktuar zyrtarë nga të dy këto subjekte politike, por ende nuk e kanë të qartë se si do të veprojnë në seancën konstituive.

Sidoqoftë, sipas Artan Muratit nga KDI-ja që e monitoron punën e Kuvendit, edhe nëse kandidati i parë nuk i merr 61 vota, Kuvendi nuk shpërbëhet.

“Koalicioni PAN duhet të propozojë kandidatë të tjerë deri në momentin kur një person i caktuar do të arrijë t’i marrë 61 votat e nevojshme”, tha Murati.

Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës duhet të thirret nga presidenti brenda një afati prej 30 ditësh pas certifikimit të zgjedhjeve. Këtë seancë, pritet ta udhëheqë Adem Mikullovci nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili është deputeti më i vjetër i Kuvendit të Kosovës.