Endacak apo gjeni, thëniet e Avniut nga Elbasani po trondisin rrjetin (Video)

Nëse do ta dëgjoni vetja do ju duket fare kot para tij. Në Elbasan e shohin me keqardhje, transmeton KJ.

Por, nëse do të flisje me atë, edhe filozofët më të njohur do ta kishin zili.

Në një video të shpërndarë nga informim.al do të kuptoni se çfarë fshihet përtej asaj që ne imagjinojmë.

Se sa e pamëshirshme dhe e padrejtë është kjo jetë. Se sa i hollë është pragu që e ndan qenien tonë për të qenë dikush në këtë botë.

Dëgjojeni Avniun, këtë “filozof të mjerimit” se çfarë thotë për punën, shkencën, ligjin, njeriun etj.