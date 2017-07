Emri i Adem Salihajt përmendet në gjykimin e Limajt

Emri i Adem Salihajt ish-kryetarit të Ferizajt dhe ish-deputetit të LDK-së u përmend në gjykimin e Fatmir Limajt.

Në gjykimin ku Fatmir Limaj akuzohet për krim të organizuar dhe shpërdorim detyre u përmend emri i Adem Salihajt.

Salihaj u përmend gjatë dëshmisë së Beqir Dedës.

Deda ishte i akuzuar në këtë proces, por prokuroria u tërhoq pastaj nga ndjekja penale e tij.

Pyetjet e prokurorit Charles Hardaway për Dedën lidheshin kryesisht me tenderët rreth mirëmbajtjes verore të rrugëve në tregun e Ferizajt.

Gjatë tyre u përmend edhe emri i Adem Salihajt. Salihaj ishte kryetar i Ferizajt dhe ish- deputet i LDK-së.

“Përderisa ke qenë në kompaninë ‘Burimi’ a ka ndodhë ndonjëherë Adem Salihaj që është marrë me politikë të ketë lidhje me kompaninë ‘Burimi’?”,e pyeti Dedën prokurori.

E Deda u përgjigj me “hiq, kurrë në jetë”.

Dëshmitari më pas u pyet nga prokurori Hardaway se në vitin 2008 a kishte punuar në Stagovë të Kaçanikut kompania “Burimi” në asfaltim.

Deda tha se kompania ka punuar në Kaçanik, por jo në tenderët e hapur nga ish- Ministria e Transportit.

Ali Aliu, që dëshmoi në seancën e kaluar të këtij procesi gjyqësor, dëshmitarit të sotëm Deda i iste referuar si nip.

Por Deda mohoi se ka lidhje familjare me Aliun.

“Gabim e ka pas kur mu ka referuar me nip, sepse unë nuk kam asnjë lidhje familjare me ta. Unë e kam kompaninë time dhe nuk kam nevojë të punoj me Ali Aliun dhe nuk varem nga Ali Aliu”, tha dëshmitari Deda.

Por prokurori Hardaway e ballafaqoi Dedën me një komunikim të bërë mes tij dhe dëshmitarit Aliu.

Në komunikim Aliu i thoshte Dedës “mos t’ka thirrë najkush”, ndërsa Deda i përgjigjej: “Jo, jo”. Në fund Aliu i thoshte Dedës “Hajt se t’thirrin”, ndërsa Deda i përgjigjej “Po thu, a?”

Pas ballafaqimit me këtë komunikim,prokurori Hardaway e pyeti Dedën, nëse komunikimi-telefonata lidhej me mirëmbajtjen verore të rrugëve në Ferizaj.

Këtë pyetje Tahir Rrecaj, avokati i Fatmir Limajt e cilësoi spekulim, ndërsa Deda tregoi se telefonata mund të lidhej me zallin që ai tha se në atë kohë e merrte nga toka e Aliut.

“Alija nuk ka qenë person i rëndësishëm, nuk ka qenë i besueshëm, ka mujt me më thirrë, por për mu nuk ka qenë e rëndësishme”, shtoi Deda.

Deda do ta vazhdojë dëshminë e tij edhe në seancën e radhës.

Në këtë gjykim, Fatmir Limaj akuzohet për krim të organizuar dhe shpërdorim detyre.

Në procesin e njëjtë me Limajn dhe për akuza të njëjta me të nga Prokuroria Speciale e Kosovës ngarkohen edhe Nexhat Krasniqi e Endrit Shala. Pjesë e gjykimit janë edhe Shpëtim Telaku dhe Florim Zuka.

Akuza ndaj Limajt lidhet me tenderët për mirëmbajtjen e rrugëve në komunën e Gjilanit.

Limaj këtë aktakuzë, që nga EULEX-i quhet e konsoliduar pasi në të janë bashkuar rastet MTPT 1 dhe MTPT 2, më 30 tetor të vitit 2015 e cilësoi të ngritur me urdhër politik.