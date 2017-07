Emini: Evropa po rritet, Kosova duhet të luaj rolin e saj në të

Ish-deputetja e Kuvendit të Kosovës dhe ish-kryetarja e komisionit për integrime evropiane, Njomza Emini, po qëndron për vizitë në Vjenë të Austrisë ku po zhvillon takime me zyrtarë të lartë atje.

Ajo ka thënë se po bën bisedime lidhur me situatën dhe politikat e Kosovës jashtë vendit, shkruan Indeksonline.

“Evropa po rritet shumë, dhe kosova duhet të luaj rolin e saj në gjithë këtë proces të rëndësishëm”, ka thënë Emini gjatë vizitës në Austri.

Ajo gjatë qëndrimit atje ka zhvilluar një takim edhe me sekretarin e përgjithshëm austriak për Evropë, integrim dhe punë të jashtme, Michael Linhart, me të cilin bisedoi për marrëdhëniet e mira mes Kosovës dhe Austrisë, që sipas saj, janë shtete që luajnë rol të rëndësishëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Tutje, Emini mori pjesë në një takim të shoqërisë austriake-kosovare të miqësisë, ku bisedoi rreth situatës aktuale politike dhe dha një pasqyrë mbi politikat kosovare drejt Evropës pas zgjedhjeve të fundit.

Emini u takua edhe me presidentin e shoqërisë, Lukas Mandl, i cili është anëtar i parlamentit shtetëror të Austrisë së ulët dhe saktëson komitetin e çështjeve evropiane në shtetin më të madh austriak.

Ajo u takua edhe me përfaqësues të shoqërisë civile austriake, si dhe me aktorë të tjerë politikë që shfaqën një diskutim me darkë me Philipp Jauernik, gazetar dhe president i të rinjve paneurope të Austrisë, lëvizja më e vjetër e unifikimit në Evropë, e cila është e përcaktuar nga ish-eurodeputeti eurodeputeti Alain Terrenoire.

Ne vazhdën e takimeve, Emini u prit edhe nga Stefan Haboeck, anëtar i këshillit të qytetit të Ëels, një nga qytetet më të mëdha industriale austriake, i cili është gjithashtu zëdhënës i eurodeputetit austriak Paul Ruebig, një zyrtar i njohur i rangut të lartë brenda parlamentit evropian.

Vizita u zhvillua në raundin e takimeve me zyrtarë të forcave të policisë, ekspertë të politikave dhe përfaqësues të industrive, akademisë dhe federatave austriake të tregtisë. /Indeksonline