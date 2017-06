Eminem habit me pamjen e re, nuk do ta njihni

Ai është i njohur për pamjen e tij të veçantë. Kështu, fansat e Eminemit mund të mos e njohin këtë yllin e tyre me pamjen e tij të re.

Reperi u paraqit ne Los Angeles në premierën e ‘The Defiant Ones’ me mjekër të zezë dhe po flokë të zeza.

Ai publikoi një fotot në Twitter, dhe fansat ngelën të habitur me këtë ndryshim.

Eminem u bë i famshëm më 1999 me albumin e tij The Slim Shady LP me të cilin fitoi Grammyn për Albumin më të Mirë Rep.

Që nga atëherë, ai ka publikuar 7 albume të tjera duke fituar shumë çmime tjera.

Eminem gjithashtu ka luajtur në filmin ‘8 Mile’ më 2002,

Kënga e tij ‘Lose Yourself’ për filmin fitoi Çmimin Akademik për Këngën më të mirë Origjinale.