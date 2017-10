Emina Çunmulaj e përzgjedhura e ‘Cadillac’

E bukura, e ëmbla dhe shumë e dashura për publikun, Emina Çunmulaj, së fundmi ka bërë për vete edhe kompaninë e automobilave luksoz ‘Cadillac’, raporton Kosova.nfo.

Edhe pse u tërhoq për një kohë të gjatë nga pasarelat për t’ju përkushtuar plotësisht rritjes së vajzës së saj, Ella Faria, ajo së fundmi është rikthyer bujshëm në botën e modelimit. Përmes imazheve të postuara në llogarinë e saj personale në Instagram, ajo ka konfirmuar se Emina do të jetë imazhi zyrtar i kompanisë ‘Cadillac’ për dy vitit e ardhshme.

Së bashku me të duke xhiruar është edhe komiku dhe regjisori i njohur, Janusz Kaminski . Ai është edhe fitues i dy çmimeve Oscar. Kaminski ka punuar me emra mjaft të njohur si Steven Spielberg dhe me projekte që kanë bërë bujë si “Schindler’s List”, “Saving Private Ryan”, “Indiana Jones”, “The Dictator” apo “Lincoln” etj.

E ne me padurim po presim të shohim se çka do na sjell bashkëpunimi në mes të këtyre dy njerëzve të suksesshëm. Suksese Eminës! /KI/