Elvana zbulon surprizën (Foto)

Këngëtarja tashmë është futur në tregun ndërkombëtar. Pas “Forever is Over”, disa seteve fotografike dhe udhëtimeve të shumta, Elvana më në fund i është futur punës në studio.

Pasi Dafina Zeqiri solli projektin e saj të dytë ndërkombëtar, edhe Elvana po punon për të njëjtën arsye. Nuk e dimë ende nëse do të bashkëpunojë po me ata me të cilët punoi për “Forever is over”, megjithatë zgjedhjet e 30 vjeçares tashmë do të jenë ndërkombëtare, por jo vetëm. E themi këtë pasi pak kohë më parë u fol se do të sillte një bashkëpunim me reperin Ledri Vula, por duke qenë se ky lajm u mor vesh para se projekti të dilte, u anulua. Ama ne, një pyetje na mundon shumë: nëse do të ketë sërish ndonjë bashkëpunim mes saj dhe Florit në të ardhmen.