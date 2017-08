Elvana Gjata ndez Francën, performanca e parë në Europë (Foto-Video)

Këngëtarja shqiptare Elvana Gjata ka vetëm disa muaj që ka publikuar projektin muzikor ‘Forever is over’, në bashkëpunim me dj e njohur, David Guetta.

Ajo ka nisur turin veror, duke e nisur nga Franca të cilët e kanë mirëpritur mjaft mirë performancën e 30-vjeçares.

“Kalova një ditë fantastike sot në Leucate, në intepretimin tim të parë të Forever is Over,” – shkruajti ajo në Instagram. Këngëtarja shqiptare Elvana Gjata ka vetëm disa muaj që ka publikuar projektin muzikor ‘Forever is over’, në bashkëpunim me dj e njohur, David Guetta.

Ajo ka nisur turin veror, duke e nisur nga Franca të cilët e kanë mirëpritur mjaft mirë performancën e 30-vjeçares.

“Kalova një ditë fantastike sot në Leucate, në intepretimin tim të parë të Forever is Over,” – shkruajti ajo në Instagram.

Elvana ishte e ftuar si pjesëmarrëse në festivalin e përvitshëm të radios franceze ‘NRJ Summer Tour’, ku nisi promovimin e hitit.

Artisti i muzikës elektronike Sound of Legend iu bashkua asaj duke i dhuruar publikut një shfaqje të bukur.

Elvana ishte e ftuar si pjesëmarrëse në festivalin e përvitshëm të radios franceze ‘NRJ Summer Tour’, ku nisi promovimin e hitit.

Artisti i muzikës elektronike Sound of Legend iu bashkua asaj duke i dhuruar publikut një shfaqje të bukur.