Ekipet e Superligës, merkato mesatare

Merkatoja aktuale për ekipet Shqiptare duhet të themi që ka qenë në një nivel mesatar deri në këto momente. Disa klube pothuajse e kanë kompletuar skuadrën e tyre ndërsa disa të tjera akoma nuk ka kryer transferimin e parë. Skuadra e Flamurtarit bashkë me Skënderbeun janë ekipet më aktive në këtë merkato. Pas largimeve të shumta, vlonjtatët kanë ofruar në skuadër shumë elementë cilësorë. Trajneri i kësaj skuadre Shpëtim Duro shprehet i lumtur për këtë merkato të bërë deri më tani. Dy afrimet e fundit janë ato të Camara dhe Sidibe, që të dy pjesë e skuadrës së Besëlidhjes sëzonin e kaluar. Afrimi i tyre e ka çuar në 8 numrin e lojtarëve të ofruar. “Kam përshtypjen që sot skuadra është më e plotë me ardhjen e Sidibes dhe Camaras. Por i fundit që do të vijë është Artim Pollozhani, një futbollist që në edicionin e fundit ka qenë stabel me Shkëndijën. Pollozhani është një futbollist polivalent që mbulon disa role dhe ka një gjendje të mirë fizike”, thekson Duro. Ai vijon më tej duke theksuar se përgjegjësia e merkatos është mbi të pasi i është plotësuar çdo kërkesë që ka pasur. Sa i përket objektivave të skuadrës për sezonin e ardhshëm ai thekson se është herët për të vendosur.

“Përgjegjësia në merkato ka qenë e imja. Dua të falënderoj zotin Idrizi pasi ka qenë një bashkëpunim pozitiv, ku më ka lënë kompetenca të plota duke plotësuar ccdo kërkesë financiare. Është herët të vendosim objektiva sepse është një kampionat i fortë, ku ne jemi ndërtuar nga e para. Dua një ekip konkurrent deri në fund të kampionatit”, thekson trajneri i Flamurtarit Shpëtim Duro. Ndërkohë që Skënderbeu pothuajse e ka kompletuar skuadrën për sezonin e ardhshëm pasi ka ofruar në skuadër një numër të madh lojtarësh të cilët premtojnë shumë. E ndryshme paraqitet situata te klubi i Partizanit ku përveç eliminimit të turpshëm nga Europa League nuk ka transferuar asnjë lojtar me potencë. Drejtuesit e klubit të kuq me në krye Luçiano Moxhi kanë një punë të madhe përpara. Klubi duhet të ndërtohet nga themelet pasi janë larguar shumë lojtarë që sezonin e kaluar kanë qenë baza e skuadrës si Ekuban apo Torasa. Një tjetër skuadër e madhe dhe tradicionale e futbollit Shqiptar, Vllaznia ka mbetur në vendnumëro sa i përket merkatos dhe klubi ka organizuar një mbledhje urgjente për të hartuar planin e skuadrës. Natyrisht që klubi shkodran duhet të punojë shumë sa i përket ndërtimit të një kontingjenti cilësorë lojtarësh nëse kërkon të garojë për një vend në Kupat e Europës dhe jo si sezonin e kaluar ku barazimi në ndeshjen e fundit ndaj Tiranës e shpëtoi nga turpi, rënien nga kategoria. Ndërkohë që ekipi i Kukësit ka qenë kompakt pasi nuk ka larguar shumë lojtarë dhe ma afruar futbollistë të një niveli të lartë. Fillimi i kampionatit në muajin shtator i jep mundësinë ekipeve të bëjnë një merkato sa më të mirë.

Kukës

Skuadra e Kukësit ka ndryshuar axhendën për sa i përket ndeshjes ndaj Sherif Tiraspolit e vlefshme për eliminatoret e turit të dytë të Champions League. Kampionët e Shqipërisë kishin planifikuar që në datën 5 korrik të ktheheshin në Tiranë ku do të qëndronin disa ditë për tu stërvitur e më pas në datën 9 korrik do të niseshin drejt Moldavisë për ndeshjen. Plani ka ndryshuar për shkak të temperaturave të larta në Shqipëri dhe drejtuesit se bashku me stafin kanë marë një vendim që të mos vijnë në Shqipëri. Skuadra e Kukësit do të qëndrojë deri në datën 9 Korrik në resorin ku është akomoduar dhe më pas do të niset drejt Moldavisë. Ndeshja mes Kukësit dhe Sherif Tiraspolit do të zhvillohet në datën 12 Korrik.