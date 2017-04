Eduard Shillova dhe Alma Mehmeti Kampion Junior të Kosovës për vitin 2017

Në Palestrën e Pingpongut të Pallatit të Rinisë u mbajt Kampionati individual i Kosovës për juniorë. Morën pjesë rreth 70 pingpongistë dhe pingpongiste nga klubet e Kosovës.

Gara u karakterizuan me ndeshje të mira dhe cilësore që filluan nga çiftet e përziera, çiftet e meshkujve, çiftet e femrave, dhe kategorinë individuale për femra dhe meshkuj.

Pati shumë ndeshje interesante, rivalitet, befasi, si dhe dramë. .

Në çifte të përziera, titullin e kampionit e fituan Fati Karabaxhaku/Alma Mehmeti që në finale ishin më të mirë se Kreshnik Mahmuti / Lorena Elshani, duke fituar me rezultat të ngushtë 3:2.

Në konkurrencën e çifteve të femrave, në finale u takuan Alma Mehmeti/Bleona Mehmeti nga Gjilani kundër Blenda Lushaj/Loren Elshani nga Gjilani/Theranda, fitues dolën Blenda/Lorena me rezultat të ngushtë 3:2.

Garë shumë e fortë u zhvillua në kategorinë e çifteve të djemve, nga 16 çifte, më të mirët në finale u takuan Fati Karabaxhaku/Kreshnik Mahmuti dhe Petrit Dragidella/Elvedin Çollakoviq, çifti nga Prizreni ishin më të mirë se çifti nga Prishtina duke fituar me 3:1.

Në konkurrencën e juniorëve në gjysmëfinalen e parë u takuan, Era Janjeva dhe Blenda Lushaj, në një lojë shumë të fortë dhe të ngushtë, fituese doli Era, duke fituar 3:0. Dueli tjetër gjysmëfinale ndërmjet Alma Mehmeti dhe Bleona Mehmetit fitoj Alma me 3:1. Në takimin final, u ndeshën Era Janjeva dhe Alma Mehmeti. Alma tregoj lojë shumë të mirë me lojën e saj të bazuar në gomën antispin, edhe pse Era luftoi për çdo poen, në fund Alma triumfoi me 3:1 e me këtë mori titullin e Kampiones së Kosovës.

Në konkurrencën e meshkujve, patëm shumë lojëra interesante, dramë edhe rivalitet që deri në fund të ndeshjeve nuk dihej fituesi. Befasinë e parë e bëri Donat Sinani që fitoi ndaj Fati Karabaxhakut me 3:0, e pastaj edhe Eduard Shillova që triumfoi ndaj Tomor Xhakës me 3:2. Në gjysmëfinalen e parë Eduard Shillova ishte më i mirë se Donat Sinani në një ndeshje të barabartë ku triumfoi me 3:2. Në gjysmëfinalen e dytë, që u konsideruar si finalja para finales u takuan Kreshnik Mahmuti dhe Petrit Dragidella, Kreshniku dhe Petriti për spektatoret ofruan spektakël, duke bërë shumë poenë atraktivë me shkëmbime të shumta për çdo poen. Në fund Petriti ishe më i përqendruar dhe triumfoi me 3:1.

Finalja pritej të ishte fitore e lehtë e Petritit ndaj Eduardit, i cili edhe fitoi setin e parë, por Eduardi ishte përgatitur më shumë për titullin e tij të parë duke triumfuar me 3:1 dhe me meritë fitoi titullin e Kampionit të Kosovës.

Turneu ishte mirë i organizuar nga FPPK, kurse për fituesit u dhanë diploma, medale dhe Kupa.

Renditja:

Çifte të përziera:

Alma Mehmeti / Fati Karabaxhaku Kreshnik Mahmuti / Lorena Elshani Blenda Lushaj / Donat Sinani

Era Janjeva / Petrit Dragidella

Çifte – femrat:

Blenda Lushaj / Lorena Elshani Alma Mehmeti / Bleona Mehmeti Alma Hoxha / Jerina Rexhepi

Edona Shabani / Blerona Parduzi

Çifte – meshkujt:

Kreshnik Mahmuti / Fati Karabaxhaku Elvedin Çollakoviq / Petrit Dragidella Altin Muli / Aulon Bivolaku

Donat Sinani / Tomor Xhaka

INDIVIDUALE – F-

Alma Mehmeti Era Janjeva Blenda Lushaj

Bleona Mehmeti

INDIVIDUALE – M-

Donat Sinani Eduard Shillova Kreshnik Mahmuti

Petrit Dragidella

Fituesit u shpërblyen me mirënjohje e medalje e kampionët edhe me Kupa. /KI/