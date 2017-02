Edi Rama publikon fotogaleri të bukur nga Prishtina

Kryeministri Edi Rama po qëndron në Kosovë duke marrë pjesë në aktivitetet solemne të organizuara me tastin e 9-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.

Ai ka zgjedhur disa fotografi nga Prishtina për të uruar këtë përvjetor.

Foto më e bukur e edhe e veçantë e publikuar si kryesorja e fotogalerisë, është ajo e dy vajzave të veshura njëjtë me veshje kombëtare shqiptare, por me dy simbole shtetërore të ndryshme në duar, njëra me flamur të shtetit të ri të Kosovës dhe tjetra të Shqipërisë.

Aty, nuk mungon as ushtari i FSK-së, dhe portreti i Nënës Terezë.