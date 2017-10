Edhe zyrtare e MAShT-it e edhe anëtare e bordit të RTK–së

Një zyrtare e Ministrisë së Arsimit është duke mbajtur edhe një pozitë tjetër të rëndësishme, atë të anëtarit të Bordit të RTK-së.

Lidhur me rastin e Mimoza Hasani-Pllanës, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil kishte kërkuar nga Ministria në fjalë zbatimin e ligjit për shërbimin civil, që nënkuptonte pezullimin e saj nga pozita që mbante, por një gjë e tillë nuk është marrë parasysh nga kjo ministri, raporton KTV.

Por, edhe Hasani-Pllana e kishte njoftuar ministrinë për emërimin e saj, dhe nuk kishte marrë ndonjë përgjigje nëse do të mund t’i mbajë dy pozitat.

Përndryshe, Komisioni ka miratuar planin e punës për këtë vit me ligjet që do t’i ketë në punë, përfshirë atë për Prishtinën dhe Ligjin për RTK-në, derisa javën e ardhshme, do të shqyrtohen raportet vjetore të këtij institucioni dhe KPM-së.