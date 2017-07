Edhe për Dëshmorët e para luftës ndahen certifikata

Lavdia dhe nderimi u takon edhe atyre dëshmorëve që ranë para luftës së UÇK-së.

Ata do ta kenë trajtimin të barabartë me ligjin për vlerat e luftës. Shumë prej tyre iu ndanë sot certifikata nga shoqatat e Familjeve të Dëshmorëve. Ky dokument, që dëshmon kontributin për lirinë e Kosovës, është shumë i vlefshëm për ata që humbën të afërmit e tyre që Kosova sot ta gëzojë lirinë.

Kjo certifikatë e dhënë për dëshmorin e kombit Hilmi Kajtazi nga Mitrovica, për të vëllanë Florin ka rëndësi të veçantë.

Pas certifikimit, familjarët e dëshmorëve të kombit do të gëzojnë të drejtat sipas ligjit. Bashkë me ta, do të gëzojë të drejtën edhe trashëgimtarja e Hilmi Kajtazit nga Mitrovica, për çka është mirënjohës axha i saj.

Certifikata u ndanë për familjarët e dëshmorëve nga komuna e Prizrenit, Mitrovicës, Klinës, Gjakovës dhe disa nga ta janë Ali Berisha, Jetullah Desku, Mustafë Pantina, Arif Krasniqi, Erdogan Mormorin, Familja Gërvallaetj.

Në këtë ceremoni, kryetari i Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve theksoi se duhet një angazhim më i madh që t’iu japim vendin meritor atyre që kontribuuan për lirinë e vendit.