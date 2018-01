Edhe në vitin 2008, Ivanoviq ishte kundër ndarjes se Kosovës

Ish-lideri serbëve të veriut i vrarë sot në Mitrovicë ishte deklaruar kundër ndarjes së Kosovës, të cilën e konsideronte si ide të gabueshme të Serbisë. Në një intervistë dhënë në vitin 2007 për mediat serbe, ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës në nomenklaturën e parë, thotë se ndarja e Kosovës në veri ishte gabim, sepse shumica e serbëve, siç thoshte ai, jetonin në jugun e vendit.

“Edhe më tej e kundërshtoj ndarjen e Kosovës si zgjidhje sepse shumica e serbeve jetojnë në jug të Ibrit dhe në rast të ndarjes pozita e tyre do të ishte e papërballueshme”, ka thënë Ivanoviq për “Gradjanski list”.

Ai ka vlerësuar se situata ku veriu i Kosovës do të ketë status special do të zgjasë me vite, edhe pse misioni i BE -se “do të bëjë të pamundurën të kthehet në veri të Kosovës”.

Sipas tij, Serbia ka ende mundësi “ta ngadalësojë ose ndalojë plotësisht” vazhdimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës, por kjo nukmund të bëhet me djegien e ambasadave dhe pikave të kontrollit të UNIMIK-ut.

Ivanoviq atëbotë tha se heqja dore e Serbisë nga rruga evropiane do të ishte “gabim fatal”. Ai ka vlerësuar se Serbia do të jetë në gjendje ta fillojë “betejën vendimtare politike për Kosovën”, vetëm nëse e merr statusin e kandidatit për anëtarësim në BE. “Në të kundërtën, nëse zgjidhet rruga e konfrontimit, të cilën e promovojnë radikalët, socialistët dhe një pjesë e Qeverisë në krye me DSS-në, Kosova do të jetë e humbur përgjithmonë”, ka thënë Oliver Ivanoviq, transmeton RTKlive.

Ndryshe, Ivanoviq ishte njëri nga liderët serb të veriut që kundërshtonte politikat e Beogradit në katër komunat veriore të Kosovës. Aktualisht këto katër komuna, Mitrovicën e veriut (ku u vra Ivanoviq) Leposaviqin, Zubin-Potokun dhe Zveçanin e kontrollon Lista Serbe që dirigjohet nga Qeveria e Serbisë.