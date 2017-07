Edhe Milaim Zeka i del në mbrojtje Ganimete Musliut, ka disa fjalë për Fisnik Ismailin

Milaim Zeka, anëtari më i ri i listës për deputet të Kuvendit të Kosovës nga radhët e koalicionit PAN, i ka dalë në mbrojtje deputetes së PDK-së Ganimete Musliu nga akuzat e deputetit të Vetëvendosjes Fisnik Ismajli.

Zeka e ka kritikuar deputetin e VV’së Fisnik Ismailin për gjuhen e përdorur kundrejt deputetes së PDK’së, Ganimete Musliut.

“Nuk ashte faj i Ganimetes pse nëna e saje nuk ka pas fatin mu bishkat si do lope me Millosheviçin! Nuk ashte faje i nenës të Ganimetes që nuk ka punu si gjykatëse e Millosheviçit, e me dënu Hydajet Hysenin e Albin Kurtin”, ka shkruar Zeka.

Fisi eshte sinonimi me i mire i nje pjese te madhe te talibaneve te VV. I atyre qe vetem shajne, e shkruajne marrezira.

Ganimete Musliu, nuk e ka fy as babain e Fisnik Ismajlit, as nanen e Dardan Sejdiut, ashtu sikurse une qe kurr nuk e kam fy babain e Adriatik Kelmendit, Flamur Kelmendin, kur kam treguar se siprokuror i ish Jugollavise, lujte nanen na ka tuj na denu per “Kosoven Republike”!!!

Nuk ashte faj i Ganimetes pse nana e saje nuk ka pas fatin mu bishkat si do lope me Millosheviçin! Nuk ashte faje i nanes te Ganimetes qe nuk ks punu si gjykatese e Millosheviçit, e me denu Hydajet Hysenin e Albin Kurtin.

Nuk ashte faje i disa prej nesh qe “nuk” kemi “pas” ate fat me i pas prinderi xhelat, se perndryshe do ishim me te aferm me Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Ramush Haradinajne, e mos te flasim per Albin Kurtin.

Mire do ishte nese VV do te krijonte nje sektor sperme, me drejtor Fisnik Ismajlin, i cili do te na keshillonte se kur duhet me derdhe jashte, e kur brenda?!!! Shpresoje qe keto krshilla te Fisnikut do i marrin shume seriozisht deputetete e VV!!!