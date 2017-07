Edhe Jordania e Kuvajti rikthejnë laptopët në bord

Linjat ajrore të Kuvajtit dhe Jordanisë do të lejojnë sërish pasagjerët të marrin kompjuterët laptopë në bordin e fluturimeve drejt ShBA-së.

Kuwait Airways dhe Royal Jordanian thanë se kanë punuar me zyrtarët amerikanë për të forcuar kontrollin e sigurisë.

Në muajin mars, Shtetet e Bashkuara i kanë ndaluar laptopët në fluturimet nga tetë vende me shumicë myslimane, nga frika se me to mund të kurdisen bomba.

Javën e kaluar, kompanitë Turkish Airlines, Etihad, Emirates dhe Qatar Airways kanë thënë se i kanë rikthyer laptopët, pas vendosjes së masave të reja të sigurisë.

Arabia Saudite ka thënë se pret që të lirohet nga ndalesa deri më 19 korrik.