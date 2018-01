Ed Sheeran do ta braktisë muzikën pasi të bëhet baba

Ed Sheeran është një prej kantautorëve më të suksesshëm në vitet e fundit, i cili veç arritjeve me këngët e tij, ka realizuar projekte shumë të pëlqyera edhe për kolegët e tij.

Mirëpo, një prej deklaratave të tij më të fundit, padyshim se do t’i zhgënjejë fansat e shumtë të 26-vjeçarit.

Në të kaluarën, ai ka folur se do të dëshironte të bëhej baba deri në moshën 30-vjeçare, ndërsa ditë më parë konfirmoi se është fejuar në fshehtësi me partneren e tij, Cherry Seaborn.

Ndërsa dëshira e Sheeran për t’u bërë baba, është “lajm i keq” për dashamirët e muzikës së tij, meqenëse ai ka thënë se do të heqë dorë nga muzika, pasi të bëhet prind.

“Ambicia ime do të shndërrohet në zero, porsa të bëhem me fëmijë. Do të bëhem sikur nuk më intereson më, sepse kam një jetë tjetër për të cilën duhet të kujdesem”.

“Është krejtësisht e kuptueshme, sepse kur je më fëmijë, ambiciet tua ndryshojnë”, ka deklaruar këngëtari.

Nëse qëndrimi i tij është i pandryshueshëm, atëherë Sheeran ka edhe afro katër-pesë vite karrierë në muzikë.